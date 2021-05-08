На думку координатора Експертної платформи НБУ Андрія Блінова, ціна гречки зросте, але не перевищить показника у 50 гривень за кілограм.
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Зростання ціни спровоковане тим що Росія – головний постачальник гречки в Україну – заборонила експортувати крупу. Але ціна не має перевищити позначку у 50 гривень, адже попит на крупу дуже гнучкий.
Тим паче, що влітку попит на крупу падає, адже в покупців є багато альтернатив. Окрім того, українці не купують продукцію, ціна якої перевищила певний психологічний бар'єр.