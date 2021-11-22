Ціна картоплі опустилася до історичного мінімуму: чи продовжиться падіння

Не всі продукти в Україні дорожчають. Приємно потішити своєю вартістю покупців може картопля.

Рекордне падіння ціни

Впродовж останнього часу ціна картоплі знизилася на 20%. 11 листопада експерти зафіксували ціну на рівні 6,30 гривні за кілограм.

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Така ситуація на ринку спровокована першими нічними заморозками. Оскільки багато аграріїв та гуртових продавців не мають спеціалізованих сховищ, то кинулися розпродувати товар. Оскільки урожай картоплі цього року був гарним, то такий крок не принесе виробникам великих збитків.

Що буде далі

Як переконані експерти, подальшого падіння ціни картоплі очікувати не варто. Об'єм товару, який "був у небезпеці", майже повністю реалізовано, на ринок буде надходити продукція, яка зберігається в належних умовах.