Ціна огірків сягнула рекорду

Новорічно-різдвяні свята – звичний період підвищення цін. Але святковий період – не єдиний фактор, який сприяє росту цінових показників.

Подорожчання огірків

Як повідомили фахівці, постачання імпортного огірка з Туреччини не може похизуватися стабільністю. Його вартість у святковий період стартує від 50 гривень за кілограм, але пропозиції на ринку недостатньо.

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Що стосується вітчизняної продукції, то її ціна зросла до 60 – 70 гривень за кілограм. Це на 20% більше, аніж було минулого тижня.

Разом з тим повідомляється, що відвантаження ведуть лише поодинокі комбінати, а вся продукція йде у роздрібні мережі. Нестача пропозиції та святковий період будуть сприяти тому, що ціна огірка буде оновлювати рекорд.