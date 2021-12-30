Імпорт огірків з Росії

Основна маса парникових огірків в Україні – це російська продукція. Через великі витрати на енергоресурси українські виробники мають великі проблеми з вирощуванням та реалізацією продукції.

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Через те, що в Росії дешевша енергія, наші виробники опиняються в неконкурентних умовах. Торговельні мережі, користуючись вигідною ціною, купують товар у росіян, не турбуючись про долю вітчизняної продукції.

На думку експертів, без підтримки держави незабаром в таких умовах опиняться всі українські виробники. Через високу вартість виробництва ми не можемо конкурувати з іншими виробниками, а покупці звертають увагу на низьку ціну, а не країну походження товару.