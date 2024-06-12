Які будуть ціни на полуницю

Ціни на ягоду на початку сезону коливалися від 100 – 150 гривень за кілограм. Таке підвищення ціни на полуницю призводить до скорочення пропозицій на ринку, через завершення сезону ранніх сортів, але експерти прогнозують, що вартість буде падати, як минулого року у другій половині червня.

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Можна очікувати, що ціни на ягоду впадуть протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації,

– вважають експерти.

Зверніть увагу! Українські садівники готові відпускати полуницю по 50 – 80 гривень за кілограм, що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого року.

Які ціни на інші сезонні ягоди

Станом на сьогодні вітчизняна черешня подешевшала на 16% порівняно проти торішньої ціни. На ринку "Шувар" ціна закарпатської черешні коливається від 75 – 120 гривень за кілограм.

Керівник відділу маркетингового гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у Львові зазначила, що через сприятливі погодні умови це призвело до більшого врожаю, що й зумовило зниження цін.

Однак не скрізь ціни на черешню такі дешеві. На ринку біля станції метро "Героїв Дніпра", черешня коштує 1600 гривень за кілограм.

Її привозять з Іспанії та купують ті, хто "не рахує грошей",

– каже продавчиня.

Однак, можна знайти і дешевшу черешню. Наприклад, від 250 – 350 гривень за кілограм на інших ринках.