Які будуть ціни на полуницю
Ціни на ягоду на початку сезону коливалися від 100 – 150 гривень за кілограм. Таке підвищення ціни на полуницю призводить до скорочення пропозицій на ринку, через завершення сезону ранніх сортів, але експерти прогнозують, що вартість буде падати, як минулого року у другій половині червня.
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Можна очікувати, що ціни на ягоду впадуть протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації,
– вважають експерти.
Які ціни на інші сезонні ягоди
Станом на сьогодні вітчизняна черешня подешевшала на 16% порівняно проти торішньої ціни. На ринку "Шувар" ціна закарпатської черешні коливається від 75 – 120 гривень за кілограм.
Керівник відділу маркетингового гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у Львові зазначила, що через сприятливі погодні умови це призвело до більшого врожаю, що й зумовило зниження цін.
Однак не скрізь ціни на черешню такі дешеві. На ринку біля станції метро "Героїв Дніпра", черешня коштує 1600 гривень за кілограм.
Її привозять з Іспанії та купують ті, хто "не рахує грошей",
– каже продавчиня.
Однак, можна знайти і дешевшу черешню. Наприклад, від 250 – 350 гривень за кілограм на інших ринках.