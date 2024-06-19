Як змінилася ціна картоплі

Як приклад, у великих роздрібних мережах ціна сягає до 30 гривень за кілограм.

Читайте також Чому український мед за кордоном продають з європейським маркуванням

Це помітне зниження порівняно зі стартовими 100 гривнями за кілограм у початковому етапі сезону.

Скільки коштує молода картопля

Більшість молодої картоплі, що продається в Україні, є імпортною. Основні продуктові мережі встановили наступні ціни:

  • у "АТБ" – 28,89 гривні за кілограм;
  • у "Сільпо" – 28,9 гривні за кілограм;
  • у "Форі" – 28,9 гривні за кілограм;
  • у "Варусі" – 28,8 гривні за кілограм.

У великих мережах супермаркетів ціни на картоплю такі:

  • Metro – 34,22 гривні за кілограм;
  • Novus – 29,99 гривні за кілограм.

Аналогічні ціни спостерігаються на гуртово-роздрібних ринках. Наприклад, на "Столичному" у Києві середня ціна становить 30 гривень за кілограм, а на львівському "Шуварі" – 27,5 гривень за кілограм.

Індекс споживчих цін

У червні 2024 року індекс споживчих цін на продукти цієї групи становив 88,29%, що означає зниження цін на 11,71% порівняно з попереднім місяцем. У травні 2024 року цей індекс був на рівні 95,50%.