Як змінилася ціна картоплі
Як приклад, у великих роздрібних мережах ціна сягає до 30 гривень за кілограм.
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Це помітне зниження порівняно зі стартовими 100 гривнями за кілограм у початковому етапі сезону.
Скільки коштує молода картопля
Більшість молодої картоплі, що продається в Україні, є імпортною. Основні продуктові мережі встановили наступні ціни:
- у "АТБ" – 28,89 гривні за кілограм;
- у "Сільпо" – 28,9 гривні за кілограм;
- у "Форі" – 28,9 гривні за кілограм;
- у "Варусі" – 28,8 гривні за кілограм.
У великих мережах супермаркетів ціни на картоплю такі:
- Metro – 34,22 гривні за кілограм;
- Novus – 29,99 гривні за кілограм.
Аналогічні ціни спостерігаються на гуртово-роздрібних ринках. Наприклад, на "Столичному" у Києві середня ціна становить 30 гривень за кілограм, а на львівському "Шуварі" – 27,5 гривень за кілограм.
Індекс споживчих цін
У червні 2024 року індекс споживчих цін на продукти цієї групи становив 88,29%, що означає зниження цін на 11,71% порівняно з попереднім місяцем. У травні 2024 року цей індекс був на рівні 95,50%.