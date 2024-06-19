Як змінилася ціна картоплі

Як приклад, у великих роздрібних мережах ціна сягає до 30 гривень за кілограм.

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Це помітне зниження порівняно зі стартовими 100 гривнями за кілограм у початковому етапі сезону.

Зауважте! На 18 червня, середня ціна у великих супермаркетах становила 28,87 гривні за кілограм, але деякі мережі ще тримають ціни на рівні 40 гривень.

Скільки коштує молода картопля

Більшість молодої картоплі, що продається в Україні, є імпортною. Основні продуктові мережі встановили наступні ціни:

у "АТБ" – 28,89 гривні за кілограм;

у "Сільпо" – 28,9 гривні за кілограм;

у "Форі" – 28,9 гривні за кілограм;

у "Варусі" – 28,8 гривні за кілограм.

У великих мережах супермаркетів ціни на картоплю такі:

Metro – 34,22 гривні за кілограм;

Novus – 29,99 гривні за кілограм.

Аналогічні ціни спостерігаються на гуртово-роздрібних ринках. Наприклад, на "Столичному" у Києві середня ціна становить 30 гривень за кілограм, а на львівському "Шуварі" – 27,5 гривень за кілограм.

Індекс споживчих цін

У червні 2024 року індекс споживчих цін на продукти цієї групи становив 88,29%, що означає зниження цін на 11,71% порівняно з попереднім місяцем. У травні 2024 року цей індекс був на рівні 95,50%.

Зауважте! Щодо картоплі, то в червні 2024 року індекс цін становить 100,79%, що вказує на зростання цін на 0,79% порівняно з попереднім місяцем. У травні 2024 року цей показник був 108,86%.