Огірки продовжують дорожчати

Водночас деякі виробники працюють із цілорічним циклом виробництва. Вони збільшили вартість своєї продукції орієнтуючись на стабільний попит з боку покупців.

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Станом на сьогодні представники стаціонарних тепличних комбінатів готові вести відвантаження своєї продукції в діапазоні 25 – 50 гривень за кілограм (0,60 – 1,21 долара за кілограм), що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому ціна на огірки почала рости

Як зазначають учасники ринку, основною причиною, що спровокувала зростання цін, стало істотне скорочення пропозиції овочів на ринку. При цьому низка тепличних комбінатів, які вже завершили реалізацію огірків першого обороту, з другим оборотом планують вийти не раніше середини серпня. Водночас попит на тепличні огірки утримується досить високий, що також надає додаткову підтримку цінам.

Не допомагає зняти навантаження на ринку тепличних овочів і продукція відкритого ґрунту. Пропозиція останньої цього тижня істотно скоротилася через сталу спекотну та суху погоду практично на всій території України.

Важливо Наразі ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж у середині липня 2023 року. Водночас ключові гравці ринку вважають, що компенсувати брак пропозиції завдяки імпортній продукції найближчими днями навряд чи вдасться, оскільки поставки наразі вельми незначні й нестабільні.