Ціни на продукти: чого чекати українцям влітку

Сезон овочів та фруктів через погоду почався із запізненням, тому зниження цін почалося лише зараз. А от щодо молока та м'яса для українців не надто втішні прогнози.

За оцінками ООН, ціни на продукти харчування за останні півроку росли швидше, аніж впродовж цілого десятиліття.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Не стала виключенням і Україна. За даними Держстату, в средньому половину своїх доходів українці витрачають на їжу.

З початку року основні овочі зросли в ціні на третину, а то й на половину. Це пояснюють втратами урожаю через погоду та запізненням сезону.

На зниження цін на молоко та м'ясо українцям розраховувати не варто. Корми роблять з дорогого зерна, останнім часом вони теж додали у ціні. Також варто готуватися до подорожчання хліба.

Через ріст популярності ягід ціни на них знизилися, але зробити дешеві закрутки не вийде – цукор також подорожчав.

Овочі та фрукти перед вживанням важливо ретельно очистити від шкідливих речовин. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24