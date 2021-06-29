На багатьох фруктах та овочах у процесі вирощування, збирання та пакування накопичуються хімікати і небезпечні бактерії. Втім, мити продукти милом не варто – залишки засобу можуть проникнути всередину продукту і викликати розлад шлунково-кишкового тракту.
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Як розповіли експерти, фрукти та овочі треба замочити на 2/3 у холодній воді. Потім треба додати харчову соду із розрахунку 1 чайна ложка на кожні 2 склянки води.
Після цього продукти треба покрутити у воді та залишити на 15 хвилин. Потім дістати, прополоскати та дати висохнути або протерти.
З щільних овочів та фруктів рекомендують зняти поверхню щіткою з м'якою щетиною.