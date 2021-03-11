Україна нарощує імпорт м'яса: причини та наслідки

Українцям доведеться звикнути до продукції глобального ринку, а українські виробники можуть зазнати збитків.

На думку виконавчого директора Асоціації “М’ясної галузі” Миколи Бабенка, українцям слід звикнути до наростання імпорту м'ясної продукції.

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За минулий рік імпорт ковбас виріс в 2 рази. А імпорт свинини почав збільшуватися в рази щомісяця. У лютому 2021 року імпорт свинини зріс у 3,5 рази у порівнянні з лютим 2020 року і у 2 рази у порівнянні із січнем 2021 року, – сказав він.

За словами експерта, це говорить про дизбаланс між цінами на внутрішньому і глобальному ринках. Цей дизбаланс однаково загрозливий для молочної і м’ясної переробних галузей.

Очільник асоціації додав, що висока собівартість української свинини б’є по кишенях споживачів. Споживачі платять вищу ціну, ніж у сусідніх країнах, наприклад Польщі. Перевитрати і вища собівартість на 10 гривень/кілограм живих свиней зараз означає вищу ціну на м’ясо свиней вже на 20 гривень/кілограм.

А от птахівництво в Україні, на противагу свинарству, саме завдяки найнижчий собівартості змогло стати світовим лідером з експорту м’яса птиці.

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