Українці створили унікальний сканер продуктів на наявність шкідливих добавок. За допомогою камери користувач лише сканує штрихкод, а система знаходить товар в базі даних, показує склад і оцінює загальну користь або шкоду компонентів.

Мобільний додаток Foodstr аналізує харчові продукти на наявність шкідливих добавок. Для аналізу досить відсканувати штрихкод товару.

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Інформаційна база включає 300 тисяч найменувань товарів, що продаються в українських магазинах. Базу даних продуктів щодня поповнюють контент-менеджери і самі користувачі. Окрім того, користувачі самі мають можливість створювати списки продуктів на закупівлю, ділитися ними з іншими користувачами і разом відзначати придбані товари.

Заснували стартап троє українців — Іван Іванов, Михайло Мінов та Павло Ковальов. Початкові інвестиції в проєкт склали 70 тисяч доларів. Зараз у команді працює 13 людей.

Наразі продукт абсолютно безкоштовний, а в наступних версіях з’явиться підписка на додаткові функції.

Через новий закон галузь виробництва курятини може постраждати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна може залишитись без курятини".