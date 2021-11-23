Україна стрімко скорочує виробництво макаронів

Цьогоріч на ринку України частка вітчизняних макаронних виробів займе 66%, а імпортних – 34%. Але така різниця не відображає динаміки на ринку, бо протягом останніх 5 років в Україні спостерігається значне скорочення виробництва даного продукту.

У 2021 році в Україні, за попередніми прогнозми, буде вироблено близько 67,7 тисяч тонн макаронних виробів, що на 7% нижче показника-2020 та аж на 23% нижче показника 5-річної давнини.

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Тим часом, спостерігається тенденція до зростання імпортних поставок макаронних виробів, – відзначає експертка УКАБ Світлана Литвин. – За попередніми оцінками, в 2021 році в Україну буде імпортовано близько 49,1 тисяч тонн даного продукту, що на 7% менше аналогічного показника минулого року, але при цьому на 82% перевищує показник-2017.

Проте Литвин водночас акцентує увагу на позитивному моменті: половину імпортних поставок в Україну здійснює Італія, яка славиться своєю продукцією і є законодавцем кулінарної моди в даній галузі.

Найбільші країни-імпортери макаронних виробів в Україну

(відсотки від загального обсягу)

Італія – 50%

Туреччина – 21%

Польща – 20%

Латвія – 2%

Китай – 2%

Український експорт

Україна, в свою чергу, також експортує макаронні вироби, але ці обсяги значно поступаються імпорту. За попередніми оцінками, в 2021 році наша країна експортує 5,4 тисяч тонн даного продукту, що на 48% перевищує аналогічний показник минулого року.

За перші 10 місяців 2021 року основними покупцями українських макаронних виробів були: