Україна перебуває на 9 місці у світі за розораністю земель. Загалом їх площа становить 33 мільйони гектарів.

Повідомляється, що понад 60% орних земель в Україні вкриті чорноземами, що є дуже високим показником. Разом з тим, така кількість орних земель має і негативну сторону.

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В Україні розораність земель складає понад 54% території, що призводить до значного розвитку деградаційних процесів. 13 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії, а ще понад 6 мільйонів гектарів систематично піддаються вітровій ерозії. Пиловими бурями охоплені 20 мільйонів гектарів земель.

На думку науковців, через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. Через 30-40 років це може загрожувати опустелюванням великих територій.

Наша держава приєдналася до процесу встановлення та реалізації добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель. Така робота проводиться у рамках впровадження Цілей Сталого Розвитку та Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. Аби досягти нейтрального рівня деградації земель, маємо втілювати заходи зі стабілізації підвищення вмісту гумусу в ґрунтах, – зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

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