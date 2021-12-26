Україна відправила на експорт 30 мільйонів тонн зерна

Цього року в Україні зібрали рекордний урожай зернових. Продаж товару за кордон теж зріс.

Експорт зернових

У поточному маркетинговому році Україна експортувала 30,7 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Якщо порівнювати показник з минулим роком, то показник виріс на 5,6 мільйона тонн.

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Пшениці експортували 15,6 мільйона тонн (+3,2 мільйона тонн до попереднього показника). Ячменю за кордон відправили 5,1 мільйона тонн, це на 1,4 мільйона тонн більше, ніж попереднього року.

Кукурудзи продали 9,5 мільйона тонн. Продаж жита найбільш скромний – лише 87,8 тисячі тонн.