Экспорт зерновых

В текущем маркетинговом году Украина экспортировала 30,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Если сравнивать показатель с прошлым годом, то показатель вырос на 5,6 миллионов тонн.

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Пшеницы экспортировали 15,6 миллиона тонн (+3,2 миллиона тонн к предыдущему показателю). Ячменю за границу отправили 5,1 миллиона тонн, это на 1,4 миллиона тонн больше, чем в предыдущем году.

Кукурузы продали 9,5 миллиона тонн. Продажа ржи наиболее скромная – всего 87,8 тысячи тонн.