У січні – травні 2021 року в Україні виробили 10,3 тисяч тонн свіжого або охолодженого м'яса індиків.
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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник впав на 2,5%.
Позитивним сигналом може бути травневий показник – він виріс на 0,8% до 2 тисяч тонн.
Також повідомляється, що дані подані без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.