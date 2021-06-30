У січні – травні 2021 року в Україні виробили 10,3 тисяч тонн свіжого або охолодженого м'яса індиків.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник впав на 2,5%.

Позитивним сигналом може бути травневий показник – він виріс на 0,8% до 2 тисяч тонн.

Також повідомляється, що дані подані без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Україні вдалося опинитись серед лідерів експортерів курятини до ЄС. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна знову в топі експортерів курятини в ЄС".