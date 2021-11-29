В Україні багато фальсифікованого меду: як легко виявити підробку

Український мед славиться своїм смаком та корисними властивостями. Але деякі виробники не готові до дотримання стандартів та вдаються до обману.

Як підробляють мед

Зазвичай у мед додають крохмаль, сахарозу, цукровий сироп та крохмальну патоку. Усі ці додатки коригують смакові властивості продукції, але є не надто корисними для нашого організму.

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Оскільки більша частина українського меду йде на експорт, а ціни на якісну продукцію ростуть, деякі виробники вдаються до підробки, щоб здешевити мед та заробити більше грошей.

Як виявити підробку

Перше, на що треба звернути увагу – колір. Забарвлення натурального продукту коливається від блідо-жовтого до насиченого коричневого. Якщо у продукту є рожевий, червоний, синюватий або зелений відтінок – у ваших руках фальсифікат.

Також натуральний мед не дає осаду. Білі крупинки є сигналом того, що в мед давали крейду. Хороший мед має бути густим, однорідним та без ознак розшарування. Якщо є піна – його зібрали раніше потрібних термінів, тому є небезпека, що при тривалому зберіганні він забродить.

Вдома виявити підробку ще простіше. Занурте у продукт скибку хліба – у хорошому меді вона затвердіє. Можна також розвести ложку меду в воді та додати краплину йоду. Якщо рідина стане синюватого кольору – у продукті є борошно або крохмаль.