Борошно подорожчало

Ціна кілограма борошна в Україні зараз становить 12 – 15 гривень. За пачку борошна вагою 2 кілограми в середньому треба заплатити 42 – 45 гривень.

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Роздрібна ціна кілограма борошна в середньому становить 21,9 гривні. За місяць показник виріс майже на 2 гривні.

Як зазначають експерти, індекс споживчих цін на борошно у грудні становив 105%.

Порівняно з попереднім місяцем, середні ціни збільшилися на 4,90%. У листопаді 2021 року цей індекс щодо попереднього місяця становив 101,74%,

– зазначили фахівці.

Також помітно зросла вартість круп. Ціна кілограма гречки виросла на 23%, а рису – на 15%.