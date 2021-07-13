В Україні злетіли ціни на буряк

Ціна українського буряку зросла майже вдвічі. Подорожчання овоча спостерігається впродовж тривалого часу.

Сьогодні виробники продають буряк в середньому по 11,3 гривень/кілограм. Це на цілих 90% більше, аніж в минулому році.

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Якщо порівнювати з показником минулого місяця, то овоч подорожчав на 33%. На 26% буряк подорожчав лише за останній тиждень.

Також повідомляється, що ціна буряка по регіонах відрізняється. У західному регіоні кілограм буряка коштує 8,5 гривень, у північному – 10,17 гривень, у південному – 13,36 гривень, в центрі України – 13,17 гривень. Дані щодо східного регіону наразі відсутні.

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