Українські аграрії активно купляють трактори: які і скільки

У 2020 році сільгоспвиробники України купили більше 5 тисяч нових і близько 500 вживаних закордонних тракторів потужністю понад 80 кінських сил. Тим часом, виробництво та експорт вітчизняних тракторів скорочується.

Джерело: Landlord

Останніми роками імпорт нових тракторів потужністю понад 80 к.с. становив у середньому 5 тисяч одиниць на рік. Це свідчить про повне домінування на ринку техніки закордонних марок, відзначає науковий співробітник Інституту аграрної економіки Ярослав Навроцький.

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Імпорт тракторів в Україну

(потужність понад 80 к.с.)

2017 – 5063

2018 – 4297

2019 – 5727

2020 – 5178

Крім того, українські аграрії активно купляють і вживані закордонні агрегати. У 2020 році з 1499 одиниць різноманітної техніки, яка вже була у використанні, ввезено близько 500 тракторів потужністю більше 80 к.с.

Чому популярні вживані трактори?

Ярослав Навроцький вважає, що досить висока популярність вживаної імпортної техніки обумовлена її доступною ціною, високою якістю та економічністю.

Так, мінімальна ціна на вживаний трактор потужністю до 200 к.с. складає лише 10 тисяч доларів, а середня – 43 тисячі. Для порівняння: новий трактор ХТЗ аналогічної потужності має повну вартість 1,542 мільйони гривень або більше 57 тисяч доларів. Цілком логічно, що виробництво тракторів в Україні у 2020 році скоротилось у порівнянні з 2017-м у 4 (!) рази – до 827 одиниць, а експорт склав лише 39 тракторів (проти 419 у 2017-му).

Це не дивно, адже численні недоліки вітчизняних тракторів – застарілі технології виробництва, неекономічність, незручність обслуговування, ненадійність та недосконала ергономіка – призводять до їхньої повної або часткової непристосованості до сучасних технологій точного землеробства, – зауважив Навроцький.

Що робити українським виробникам?

Експерт вважає, що виробникам українських тракторів необхідно зосередитись на придбанні сучасних іноземних технологій, технологічних ліній або й цілих виробництв, аби підвищити конкурентоспроможність вітчизняної техніки. Також їм краще виробляти малопотужні трактори за доступною ціною для дрібних фермерів та особистих селянських господарств.

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