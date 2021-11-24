Унікальний колір і сигнал дозрівання: австралійська дослідниця вивела особливий сорт полуниці

Джоді Ніл – провідний селекціонер Австралії. Вона працює над створенням унікального сорту полуниці, яка сповіщатиме садівників про своє дозрівання.

Особлива полуниця

Науковиця намагається створити сорт полуниці, який даватиме чисто білі плоди. Окрім того, насіння на його шкірці під час дозрівання має ставати червоним, даючи сигнал садівнику.

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Схожі плоди отримати вже вдалося, зараз команда науковців працює над досконалим смаком плодів. Також велика увага приділяється стійкості рослин та можливості вирощування у всіх регіонах Австралії.

Також зазначається, що лінійка сортів матиме великий асортимент.

Якщо ви заходите в супермаркет і дивитеся, наприклад, на яблука, всі вони виглядають по-різному, вони відрізняються на смак, і ми хочемо мати можливість дати їдцям полуниці той самий вибір,

– розповіла доктор Ніл.