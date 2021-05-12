Урожай озимого ячменю має бути рекордним

Цьогоріч озимий ячмінь має потішити аграріїв урожаєм. Загальний показник має сягнути позначки у 3,9 мільйонів тонн, що на 17% більше минулорічного показника.

Цього року ячмінь показав найбільший рівень зростання серед усіх сільськогосподарських культур.

Цікаво Ціни на пшеницю різко обвалились

Збільшення збору озимого ячменю очікується за рахунок зростання врожайності цієї культури до 36,6 центнерів/гектар (+9,3%). Разом з тим, площі посіву зростуть лише на 77 тисяч гектарів.

Щодо інших культур, то найбільше зростання врожаю очікується по озимій пшениці (+15,9%), сої (+12,9%), озимому житу (+11,7%) та плодово-ягідним культурам (+10,8%).

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