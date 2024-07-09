Експорт худоби збільшився

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомив, що червні Україна збільшила поставки великої рогатої худоби живою вагою в Ліван порівняно до травня. Однак, поставки яловичини скоротилися, що може бути пов'язано зі сповільненням імпортного попиту на червоне м'ясо в Китаї.

Читайте також Скільки в Україні має коштувати якісна ковбаса: чинники, що впливають на ціну

У червні 2024 року Україна експортувала 1,3 тисячі тонн ВРХ живою вагою, що на 60% більше порівняно до травня 2024 року, але на 13% менше порівняно до червня 2023 року. Виручка за поставлених тварин склала 2,63 мільйона доларів і збільшилась на 71% порівняно до травня поточного року, але скоротилась на 21% порівняно до червня 2023 року.

Цікаво! Всі поставки худоби були спрямовані до Лівану. В січні-червні 2024 року Україна експортувала 5,06 тисяч тонн ВРХ (-133%) на суму 9 мільйонів доларів (-106%).

Обсяги експорту мороженої яловичини впали

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини в червні склали 891,5 тонни, що на 81% менше порівняно до травня поточного року і на 93% менше порівняно до червня 2023 року. Грошова виручка за поставлене м'ясо склала 3,44 мільйона доларів, що на 84% менше порівняно до травня 2024 року і на 99% менше порівняно до червня 2023 року.

Близько 76,5% експортованого червоного м'яса постачалося в Молдову, 15% в Туреччину, а 2,7% у Францію. В січні-червні 2024 року Україна експортувала 7,62 тисяч тонн мороженої яловичини на суму 31,8 мільйона доларів, що на 47% менше в натуральних обсягах і на 40% менше в грошовому еквіваленті порівняно до минулорічного періоду.

Важливо Георгій Кухалейшвілі припускає, що скорочення експорту червоного м'яса в червні вірогідно пов'язане зі скороченням імпортного попиту і падінням цін на червоне м'ясо в Китаї, який залишається одним з ключових ринкову збуту аграрної продукції з України.

За попередніми даними Держстату, в червні 2024 року Україна не імпортувала ВРХ живою вагою. Імпорт охолодженої яловичини скоротився до 7,8 тонн (-54%), а мороженої яловичини до 140,9 тонн (-76%) порівняно до травня 2024 року. Порівняно до червня 2023 року імпорт охолодженої яловичини впав на 41%, а мороженого червоного м'яса – на 83%. Червоне м'ясо постачалося в Україну з ЄС, Аргентини, США.

В червні сальдо зовнішньої торгівлі ВРХ і яловичиною було позитивним і склало 5,22 мільйона доларів.