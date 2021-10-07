Цього року ціна малини побила усі рекорди. Впродовж декількох тижнів ціна ягоди сягала 120 гривень за кілограм – дорожче коштувала лише лохина.
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Через високу ціну сировини деякі виробники вирішили припинити виробництво джемів та варення з малини. Виготовляти продукцію просто стало нерентабельно.
Деякі виробники все ж спробують покрити потреби внутрішнього ринку, але заробити великі кошти на продукції навряд чи вийде.
Замість малини виробники переключилися на інші ягоди та горіхи, інжир та цукати.