Цього року ціна малини побила усі рекорди. Впродовж декількох тижнів ціна ягоди сягала 120 гривень за кілограм – дорожче коштувала лише лохина.

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Через високу ціну сировини деякі виробники вирішили припинити виробництво джемів та варення з малини. Виготовляти продукцію просто стало нерентабельно.

Деякі виробники все ж спробують покрити потреби внутрішнього ринку, але заробити великі кошти на продукції навряд чи вийде.

Замість малини виробники переключилися на інші ягоди та горіхи, інжир та цукати.

Українцям варто очікувати подорожчання малини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Олія зробить новий ціновий стрибок попри рекордні площі під соняшником: яка причина".