Високоврожайна та органічна: вчені представила новий сорт вишні

Грецьким дослідникам вдалося вивести новий сорт вишні. Він має багато позитивних характеристик та має здобути популярність на органічному ринку.

Новий сорт Royal Tiioga

Сорти органічної вишні отримали поповнення. В Греції створили нове дерево, сорт отримав назву Royal Tioga.

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Сорт має багато позитивних характеристик. Він ранньостиглий та високоврожайний, струнке дерево не надто високе.

Також Royal Tioga – це самоплідний сорт, який рано цвіте. Його вимоги до охолодження дуже низькі, а солодкі плоди мають гарний яскраво-червоний колір.

Органічна вишня нового покоління / Фото tsesmelis.gr