Нещодавно розсадник Fresh Forward презентував близько 10 нових сортів полуниці. Вони смачні та високопродуктивні, але поки що не отримали власних назв, тому позначені номерами.

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Особливо виділяється сорт FE2015. Він дозріває на 2 дні швидше, аніж Клері. Його ягоди дуже солодкі та великі. Конкуренцію йому складає FE2132, який розміром та смаком ягоди нічим не поступається.

Селекціонери розповіли, що усі нові сорти чудово підійдуть як для відкритого ґрунту, так і для вирощування в тунелі або теплиці.

Науковці виводять сорти винограду, які здатні показати високу продуктивність в українських умовах. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Науковці вивели нові сорти винограду, спеціально пристосовані до українських умов".