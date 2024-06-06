Чому суниця дешевшає
Як повідомляють аналітики, на ринку є тенденція до зниження цін на суницю садову. Таке зниження пояснюється стрімким збільшенням пропозиції від місцевих господарств.
Читайте також Подешевшання їжі: як змінились ціни на продукти в Україні
Варто додати, що попри це чимала кількість операторів ринку повідомляють про досить високий відсоток некондиційної ягоди в поточному сезоні.
Скільки коштує кілограм ягід
Зростання пропозиції суниці призвело до зниження середніх оптових цін:
- Наприкінці минулого робочого тижня суницю можна було продати по 60 – 100 гривень за кіло, або ж 1,48 – 2,47 долара,
- На сьогодні ціни знизилися до 40 – 70 гривень за кілограм, або 0,99 – 1,73 долара, що в середньому на 31% дешевше.
- Водночас фермери готові ще знижувати вартість.
Ціна на полуницю теж подешевшала
У травні ціни на полуницю були втричі нижчі, ніж в аналогічний період торік – на гуртовому ринку "Шувар" ціна на полуницю коливається від 35 до 80 гривень за кілограм.
Цікаво, що коли відбувався імпорт полуниці взимку, її ціна сягала аж 250 – 400 гривень за кілограм.