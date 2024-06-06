Чому суниця дешевшає

Як повідомляють аналітики, на ринку є тенденція до зниження цін на суницю садову. Таке зниження пояснюється стрімким збільшенням пропозиції від місцевих господарств.

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Цікаво! Водночас попит на суницю залишається досить стриманим.

Варто додати, що попри це чимала кількість операторів ринку повідомляють про досить високий відсоток некондиційної ягоди в поточному сезоні.

Скільки коштує кілограм ягід

Зростання пропозиції суниці призвело до зниження середніх оптових цін:

Наприкінці минулого робочого тижня суницю можна було продати по 60 – 100 гривень за кіло, або ж 1,48 – 2,47 долара,

На сьогодні ціни знизилися до 40 – 70 гривень за кілограм, або 0,99 – 1,73 долара, що в середньому на 31% дешевше.

Водночас фермери готові ще знижувати вартість.

Зауважте! Навіть після здешевлення вартість суниці у 2024 році в середньому на 20% вища, ніж в аналогічний період торік.

Ціна на полуницю теж подешевшала

У травні ціни на полуницю були втричі нижчі, ніж в аналогічний період торік – на гуртовому ринку "Шувар" ціна на полуницю коливається від 35 до 80 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! У 2023 році вартість полуниці сягала від 150 до 180 гривень за кілограм у роздрібних магазинах, а в опті – близько 120 гривень.

Цікаво, що коли відбувався імпорт полуниці взимку, її ціна сягала аж 250 – 400 гривень за кілограм.