На Заході України здорожчала цибуля
Ріст ціни на цибулю на ринку "Шувар" показав майже 20%.
На найбільшому ринку Західної України "Шувар" різко подорожчала цибуля. Про це свідчать дані на сайті ринку.
До речі Борошно дорожчає: як зміниться ціна на хліб
У період з 18 до 21 грудня цибуля подорожчала на 20% – з 3.80 до 4.80 грн/кг. Натомість у всіх інших регіонах ціни на цей продукт стабільні.
В мережах супермаркетів ціна на цибулю має наступні показники:
- "Ашан", "Метро" та "ЕкоМаркет" – 3.90 грн/кг;
- "АТБ" – 3.95 грн/кг;
- "Сільпо" – 4.20 грн/кг;
- "Новус" – 4.29 грн/кг;
- "Фуршет" – 5.90 грн/кг;
- "МегаМаркет" – 7.50 грн/кг.
Поділитися новиною