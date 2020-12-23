Ріст ціни на цибулю на ринку "Шувар" показав майже 20%.

На найбільшому ринку Західної України "Шувар" різко подорожчала цибуля. Про це свідчать дані на сайті ринку.

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У період з 18 до 21 грудня цибуля подорожчала на 20% – з 3.80 до 4.80 грн/кг. Натомість у всіх інших регіонах ціни на цей продукт стабільні.

В мережах супермаркетів ціна на цибулю має наступні показники: