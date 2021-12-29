Збільшення штрафів у 10 разів: як каратимуть за незаконне збирання грибів, ягід та рубку дерев

Урядовці переглянули покарання за заподіяння шкоди природно-заповідному фонду. Штрафи, затверджені ще у 2013 році, суттєво зросли.

Перегляд штрафів

Через ріст інфляції штрафи, які були прийняті у 2013 році, не ставали браконьєрам перепоною у незаконній діяльності. Навіть у разі сплати покарання браконьєри отримували великий прибуток за незаконний вилов риби чи рубку дерев.

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Уряд переглянув суми покарання за незаконну діяльність у заповідних зонах. Вони виросли у 10 разів та відтепер будуть індексуватися кожного року.

Які порушення караються

У природо-заповідних зонах заборонені:

рубка дерев та пошкодження рослин,

пошкодження лісових культур, саджанців та самосіву,

пошкодження газонів та квітників,

самовільний випас худоби та заготівля сіна.

Також під забороною полювання, збирання дикорослих трав'яних рослин, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід. Окрім того, не можна займати земельні ділянки та забруднювати територію.

Розміри штрафів

Заборона діє на території національних природних парків, природних заповідників, ботанічних садів та дендрологічних парків.

За зрізання одного гриба у природно-заповідному фонді треба буде заплатити 75 гривень. Полювання на оленя чи кабана каратиметься штрафом у розмірі 30,3 тисячі гривень.

Дикі квіти обійдуться порушникам у 30 гривень за штуку. Що стосується ягід, то покарання встановлене на рівні 378 гривень за кілограм.

Незаконне рубання або пошкодження дерев карається штрафом у розмірі від 257 гривень до 18,3 тисячі гривень у степовій зоні. В інших зонах – від 227 гривень до 16,8 тисячі гривень.