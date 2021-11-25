100 тисяч євро за гриб: в Італії продали найдорожчий трюфель у світі

На півночі Італії відбувся традиційний аукціон продажу трюфелів. Захід зібрав багатьох поціновувачів найдорожчих грибів у світі.

Дійство відбулося у старовинному замку ХІІІ століття. "Пополювати" за трюфелями виявили бажання ресторатори та бізнесмени з усього світу.

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Через карантинні обмеження захід проходив в онлайн-режимі. Трюфель вагою понад 800 грамів продали за 103 тисячі євро (понад 3 мільйони гривень). Його придбав італійський шеф-кухар, який є власником розкішного ресторану в Гонконзі.

Окрім нього лотами в аукціоні стали менші трюфелі вагою 230, 250 і 400 грамів. Їх придбали бізнесмени з Італії та Данії.

Повідомляється, що усі вторговані на аукціоні кошти спрямують на доброчинність, а через рік захід відбудеться знову.