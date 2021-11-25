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Компанія "Сади Дніпра", яка є одним із найбільших виробників яблук в Україні, почала продавати яблука в Африку. Нещодавно партію українських фруктів придбала Демократична Республіка Конго.

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У Конго вирушили 4 контейнери яблук загальною вагою 80 тонн. Партія складається з сортів Gala, Granny Smith, Golden, Red Delicious.

Раніше компанії вдалося продати товар у Сомалі та Сенегал. Повідомляється, що в Африці користуються популярністю яблука невеликого калібру. У цьому регіоні яблука – справжня екзотика, тому продаються поштучно.

"Сади Дніпра" – досвідчений експортер, який окрім українських супермаркетів постачає продукцію ще у 20 країн світу.