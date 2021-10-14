28 тисяч угод, 70 тисяч гектарів, майже 44 тисячі гривень за гектарі та майже 7 мільйонів українців-землевласників отримали повноцінне право володіти, розпоряджатися та господарювати на своїй землі, – такі дані надав міністр.

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Якщо брати загальну цифру всіх транзакцій по землях сільськогосподарського призначення, то середня вартість за 1 гектара станом на 9 жовтня становить 43 879 гривень. Але для того, щоб показати деталізовану аналітику, ми розмежували середню вартість за 1 гектар для ведення товарного сільгоспвиробництва та особистого селянського господарства. У першому випадку вартість становить 32 тисячі, у другому – 33 тисячі, – зазначив Лещенко.

Міністр зауважив, що ціна в понад 40 тисяч гривень була прогнозованою і ринковий процес ціноутворення рухається планомірно.

"Безумовно, в нас у показниках є, наприклад, Київська область, де середня ціна становила 240 тисяч гривень за гектар. Ця земля не використовується для сільськогосподарських потреб. Це є абсолютно нормально, тому що Київ та навколишні території є визначальними у формуванні вартості земель не під сільгоспцілі", – пояснив міністр.

Він додав, що в цілому вартість землі є вищою за середньозважену нормативно-грошову оцінку земель в Україні і за 100 днів відзначається конкретна динаміка росту ціноутворення.

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