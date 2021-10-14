28 тысяч сделок, 70 тысяч гектаров, почти 44 тысячи гривен за гектар и почти 7 миллионов украинцев-землевладельцев получили полноценное право владеть, распоряжаться и хозяйствовать на своей земле, – такие данные предоставил министр.

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Если брать общую цифру всех транзакций по землям сельскохозяйственного назначения, то средняя стоимость за 1 гектара по состоянию на 9 октября составляет 43 879 гривен. Но для того, чтобы показать детальную аналитику, мы разграничили среднюю стоимость за 1 гектар для ведения товарного сельхозпроизводства и личного крестьянского хозяйства. В первом случае стоимость составляет 32 тысячи, во втором – 33 тысячи, – отметил Лещенко.

Министр отметил, что цена более чем 40 тысяч гривен была прогнозируемой и рыночный процесс ценообразования движется планомерно.

"Безусловно, у нас в показателях, например, Киевская область, где средняя цена составляла 240 тысяч гривен за гектар. Эта земля не используется для сельскохозяйственных нужд. Это абсолютно нормально, потому что Киев и окружающие территории являются определяющими в формировании стоимости земель не для сельхозцелей", – пояснил министр.

Он добавил, что в целом стоимость земли выше средневзвешенной нормативно-денежной оценки земель в Украине, и за 100 дней отмечается конкретная динамика роста ценообразования.

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