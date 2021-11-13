Собівартість олії суттєво здорожчає

Восени природний газ для підприємств подорожчав у 2,5 рази. Ці додаткові витрати будуть змушені покрити покупці. Лише через це собівартість олійно-жирових товарів зросте як мінімум на 5 – 10%, а то й більше.

Ситуація ускладнюється тиском на собівартість інших складових виробництва – а саме гексанового розчинника та електроенергії, ціна яких зросла майже на 25%,

– пояснив Станіслав Таршин, член "Української Ради бізнесу" та власник компанії "ГрадОлія".

Гексановий розчинник та світло – це 30% від собівартості виробництва олії. Також автоматично зростають витрати на транспорт, матеріали для фасування та запасні запчастини.

Чого чекати покупцям та як відреагують підприємства

Експерти радять покупцям готуватися до того, що пляшка олії буде коштувати 100 гривень. Натомість виробникам доведеться перелаштовуватися на альтернативну електроенергію, інакше вони через високу ціну олії втратять позиції на світовому ринку та будуть змушені скоротити обсяги виробництва.