Себестоимость масла существенно подорожает

Осенью природный газ для предприятий подорожал в 2,5 раза. Эти дополнительные расходы будут вынуждены возместить покупатели. Только из-за этого себестоимость масложировых товаров вырастет как минимум на 5 – 10%, а то и больше.

Ситуация усугубляется давлением на себестоимость других составляющих производства – а именно гексанового растворителя и электроэнергии, цена которых выросла почти на 25%,

– объяснил Станислав Таршин, член "Украинского Совета бизнеса" и владелец компании "ГрадОлия".

Гексановый растворитель и свет – это 30% себестоимости производства масла. Также автоматически растут затраты на транспорт, материалы для фасовки и запасные запчасти.

Чего ждать покупателям и как отреагируют предприятия

Эксперты советуют покупателям готовиться к тому, что бутылка подсолнечного масла будет стоить 100 гривен. В то же время производителям придется перестраиваться на альтернативную электроэнергию, иначе они из-за высокой цены масла они потеряют позиции на мировом рынке и будут вынуждены сократить объемы производства.