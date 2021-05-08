Біл, який був кореспондентом Чарльза Дарвіна, цікавився тим, як довго насіння різних видів бур'янів може сидіти в ґрунті, поки воно не втратить здатності проростати.

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Експеримент з насінням

Працюючи в Університеті штату Мічиган, Вільям Джеймс Біл змішав з піском насіння 21-го виду звичайних бур’янів і помістив суміш у 20 півлітрових пляшок.

Потім він заховав їх у таємному підземному місці в містечку Мічиганського університету, плануючи викопувати по одній пляшці кожні 5 років.

в містечку Мічиганського університету, плануючи викопувати по одній пляшці кожні 5 років. Так він і зробив, поки не пішов у відставку в 1910 році.

Після цього Біл передав експеримент своєму колезі, який продовжив його і провів по лінії кожного наступного покоління університетських ботаніків.



Вільям Джеймс Біл викладав у тодішньому Мічиганському сільськогосподарському коледжі / Фото Мічиганського університету

Сучасні дослідження насіння

На сучасному етапі нову пляшку з насінням викопують приблизно кожні 20 років. Доглядачі за насінням виходять під покровом темряви, частково, щоб ніхто не помітив їхнього походу в таємне місце, а також, щоб на насіння не потрапляло сонце. Вони заносять пляшку в лабораторію і розкидають її вміст по стерильному ґрунту, щоб побачити, яке з насіння проросте.

У 2000 році, коли ботаніки Френк Телевскі та Ян Зееварт висадили насіння з 15-ї пляшки, успіх мав лише один вид бур’яну – коров’як тараканий (Verbascum blattaria).



Коров’як тараканий / Фото WIKIMEDIA COMMONS

Відкопали наступну пляшку

Наступну, а саме 16-у пляшку повинні були відкопати ще у 2020 році, але через обмеження COVID-19 Телевські та наступники, яких він призначив продовжувати експеримент після його виходу на пенсію, чекали до квітня 2021 року.

Насіння в цій пляшці пройде ряд експериментів, про які Біл навіть не міг мріяти. Зокрема, проведуть дослідження РНК і ДНК, оцінку довголіття і, можливо, навіть зроблять розслідування з воскресінням насіння, яке, як вважалося, було зроблене ще 20 років тому.

Тож зараз нам доведеться трохи почекати, щоб згодом подивитися, наскільки насправді проростає насіння. Саме дослідження планують продовжити ще 80 років, адже досі у землі заховані 4 пляшки.