Бил, который был корреспондентом Чарльза Дарвина, интересовался тем, как долго семена различных видов сорняков могут сидеть в почве, пока они не потеряют способность прорастать.

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Эксперимент с семенами

Работая в Университете штата Мичиган, Уильям Джеймс Бил смешал с песком семена 21-го вида обычных сорняков и поместил смесь в 20 полулитровых бутылок.

Затем он спрятал их в тайном подземном месте в городке Мичиганского университета, планируя выкапывать по одной бутылке каждые 5 лет.

в городке Мичиганского университета, планируя выкапывать по одной бутылке каждые 5 лет. Так он и сделал, пока не ушел в отставку в 1910 году.

После этого Бил передал эксперимент своему коллеге, который продолжил его и провел по линии каждого следующего поколения университетских ботаников.



Уильям Джеймс Бил преподавал в тогдашнем Мичиганском сельскохозяйственном колледже / Фото Мичиганского университета

Современные исследования семян

На современном этапе новую бутылку с семенами выкапывают примерно каждые 20 лет. Смотрители за семенами выходят под покровом темноты, частично, чтобы никто не заметил их похода в тайное место, а также, чтобы на семена не попадало солнце. Они заносят бутылку в лабораторию и разбрасывают ее содержимое по стерильной почве, чтобы увидеть, какое из семян прорастет.

В 2000 году, когда ботаники Фрэнк Телевски и Ян Зееварт высадили семена с 15-й бутылки, успех имел лишь один вид сорняка – коровяк тараканий (Verbascum blattaria).



Коровяк тараканий / Фото WIKIMEDIA COMMONS

Откопали следующую бутылку

Следующую, а именно 16-в бутылку должны были откопать еще в 2020 году, но из-за ограничения COVID-19 Телевски и преемники, которых он назначил продолжать эксперимент после его выхода на пенсию, ждали до апреля 2021 года.

Семена в этой бутылке пройдут ряд экспериментов, о которых Бил даже не мог мечтать. В частности, проведут исследование РНК и ДНК, оценку долголетия и, возможно, даже сделают расследование с воскрешением семян, которое, как считалось, было сделано еще 20 лет назад.

Поэтому сейчас нам придется немного подождать, чтобы впоследствии посмотреть, насколько на самом деле прорастают семена. Само исследование планируют продолжить еще 80 лет, ведь до сих пор в земле спрятаны 4 бутылки.