20 тонн з гектара: український часник дивує родючістю

Українські фермери можуть похизуватися великими урожаями часнику. Дехто з них навіть виводить свої сорти.

Сорт "Любаша" вивів Іван Захаренко – фермер із Запорізької області. Окрім стійкості, цей сорт відрізняється високою врожайністю.

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За словами фермера, наразі у його сорту немає конкурентів, адже йому вдалося вивести надзвичайно врожайний часник.

Мінімальна врожайність часнику “Любаша” з гектару – 8 тонн. Максимально в Прибалтиці зібрали 23 тонни з гектару. В нас ще ніхто не зміг повторити такого успіху,

– запевняє Іван Захаренко.

Фермер відвів під часник 8 гектарів. Окрім того, він користується механічним способом висаджування часнику та закликає усіх відходити від ручного виробництва. На його думку, такий підхід не лише ефективніший, а й звільняє час для інновацій.

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