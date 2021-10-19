Перші посіви соняшника "промислових масштабів" в Україні науковці датують початком ХІХ століття. Тоді з культури лише вчилися робити олію, а посівні площі були на рівні 5 тисяч гектарів. За менше як півтори сотні років Україна стала світовим лідером з виробництва соняшнику та найбільшим експортером олії (6,9 мільйонів тонн у 2020 році).

Експерти департаменту BASF Agricultural Solutions в інфографіці відтворили ретроспективу збільшення посівних площ соняшника в Україні та визначили ключові моменти, які вплинули на позиції вітчизняних аграріїв на світовому ринку й перспективи вирощування цієї культури.



200 років соняшника в Україні / Інфографіка BASF

Погодні умови й родючі ґрунти 100 років тому стали визначальними умовами для поширення соняшника в Україні. Сьогодні до цих чинників додаються потужна наукова база, інноваційні засоби захисту та аграрії-професіонали. Не зважаючи на те, що батьківщиною соняшника була Північна Америка та понад 5000-річна історія цієї культури на континенті, саме українцям вдалося сповна розкрити її потенціал, – коментує Наталія Мельничук, кропменеджер з насіння підрозділу BASF Agricultural Solutions.



Наталія Мельничук

Починаючи з 1990-х, українці справді здійснили стрибок як у масштабах посівних площ, так і в якості врожаю. У 1960-1990 роках обсяги площ соняшника в Україні коливалися між 1,6-1,7 мільйона гектарів. Та вже до 2013 року ця цифра виросла вдвічі – 3 мільйона гектарів, а ще за 7 років – до 6,4 мільйона.

За останні 30 років розширилася й географія посівів: сьогодні культуру вирощують не лише в південних областях, але також в центральних і навіть північних та західних – у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Сьогодні важливі не стільки площі, скільки врожайність і якість насіння. Цього українським аграріям вдається досягти, використовуючи передові засоби захисту рослин (ЗЗР) і якісний посівний матеріал. З 2003 року спростили боротьбу з небезпечними бур’янами технології Clearfield® та Clearfield® Plus. А сьогодні вирощувати соняшник в стресових умовах (дощове/спекотне літо, мутація вовчка/атака хвороб) допомагають інноваційні гібриди. Зокрема, виробництва компанії BASF.

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У ціноутворенні та кінцевому прибутку важливе значення має посівний матеріал. Оскільки процеси, пов’язані з глобальним потеплінням, Україні теж не оминути, варто особливу увагу звертати на стресостійкі сорти, інноваційні ЗЗР та цифрові "помічники" (платформи, додатки, сайти), які допоможуть оптимізувати виробничі процеси й отримати високий врожай.

Ринок олії та продуктів з неї виросте з 19,5 мільярда доларів цьогоріч до 29,5 мільярда доларів у 2028 році, як і кількість населення та запит на здорові продукти. Відтак українські аграрії мають усі шанси ще більше розкрити потенціал соняшника та зрощувати й зростати разом із ринком.