3 мільйона гривень за гарбузи: експеримент у Тростянці дав вражаючі результати

Тростянецька територіальна громада отримала 3,098 мільйона гривень доходу з першого комунального поля, на якому було вирощено гарбузи.

Про це на своїй сторінці у фейсбук розповів голова Тростянецької громади Юрій Бова, який був одним із головних ініціаторів аграрного експерименту – обробити землю своїм комунальним підприємством, а не передавати в оренду.

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Як відбувався експеримент?

Поле площею 96 гектарів засіяли гарбузом. Ставили за мету – зібрати насіння для продажу і отримати прибуток більший, ніж від здачі в оренду землі навіть за найвищими ставками.

Зібрано 168,38 тонн насіння. Врожайність досить добра – 1,75 тонн з гектара. Загальний дохід – 3 мільйона 98 тисяч гривень. Витрати на всі роботи з обробітку поля і збору врожаю склали, за попередніми данними, 1,3 мільйона гривень. Отже громада має 1,8 мільйона чистого прибутку! – повідомив Бова.

Голова громади акцентував увагу на тому, що здача в оренду цього поля до децентралізації давала в дохід сільській раді близько 80 тисяч гривень. Отже експеримент довів, що обробіток землі комунальним підприємством значно ефективніший, ніж оренда.

Ефективність близько 400%! – радіє ініціатор експерименту.

Що далі?

"Ми проаналізуємо питання можливостей подальшої переробки, вкладання зароблених коштів у відновлення садів на селі тощо. Навесні покажемо, що далі зробили на нашій землі, яку держава передала громаді", – відзначив Бова.

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