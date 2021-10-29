Для цибулі є два критичні періоди. Перший – отримання сходжень, другий – формування ріпки. Другий період характеризується появою 7 – 8 листків.

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У зоні залягання насіння та кореневої системи вологість ґрунту має бути на рівні 75 – 80%. Контролювати показник допоможе тензіометр, який не коштує багато грошей.

Для того, щоб волога розподілялася рівномірно і якомога далі від стрічки крапельного зрошення, полив треба проводити з інтервалами. Наприклад, після 8 годин поливу треба робити паузу на 2 години.

У період від 2 до 7 листків можна штучно створювати дефіцит вологи. Для цього потрібно збільшити інтервали у 2 – 3 рази. Така методика спонукає кореневу систему в пошуках води розгалужуватися й освоювати більш глибокі шари ґрунту.

Коли рослина увійшла в стадію формування цибулини, то забезпечення вологою потрібно відновити до попереднього рівня і утримують його до 30 – 50-відсоткового полягання пера.

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