31,3 мільярда доларів: Україна суттєво збільшила торгівлю агротоварами

Цьогоріч за підсумками перших 11 місяців Україна порівняно з аналогічним періодом-2020 на 22% збільшила зовнішньоторговельний обіг сільськогоспродукції та продтоварів.

Як повідомляє Державна митна служба, загальний обіг наразі становить близько 31,3 мільярда доларів, що складає 24,7% всього зовнішньоторговельного обігу товарами України. При цьому, аграрний експорт досягнув показника 24,4 мільярда доларів, що на 22% більше, ніж за 11 місяців 2020 року.

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Що і куди експортувала Україна?

Левову частку українського експорту продтоварів та сільгоспродукції склали:

зернові культури

олії

насіння олійних культур та макухи

тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій

Найбільшим покупцем української агропродукції залишається Китай – питома вага цієї країни склала 15,4% у загальній структурі експорту цих категорій товарів. Далі йдуть: Індія – 6,5%; Нідерланди – 6,4%; Єгипет – 5,9% і Туреччина – 4,8%.

Що і звідки імпортувала Україна?

За підсумками перших 11 місяців цього року імпорт сільськогоспродукції та продтоварів в Україну зріс на 20% у порівнянні з аналогічним періодом-2020 і склав 6,9 мільярда доларів.

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Україна найбільше купляла:

плоди

горіхи та цедру

рибу, ракоподібні та молюски

тютюн та вироби з нього

какао-боби, продукти з нього, шоколад

олію

У структурі імпорту цієї категорії товарів найбільшу питому вагу зайняли: Польща – 10,5%; Німеччина й Італія – по 6,9%; Туреччина – 6,1% та Індонезія – 4,3%.