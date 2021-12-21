Как сообщает Государственная таможенная служба, общий оборот составляет около 31,3 миллиарда долларов, что составляет 24,7% всего внешнеторгового оборота товарами Украины. При этом аграрный экспорт достиг показателя 24,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

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Что и куда экспортировала Украина?

Львиную долю украинского экспорта продтоваров и сельхозпродукции составили:

зерновые культуры

масла

семена масличных культур и жмыхи

твердые отходы от извлечения растительных жиров и растительных масел

Крупнейшим покупателем украинской агропродукции остается Китай – удельный вес этой страны составил 15,4% в общей структуре экспорта этих категорий товаров. Далее следуют: Индия – 6,5%; Нидерланды – 6,4%; Египет – 5,9% и Турция – 4,8%.

Что и откуда импортировала Украина?

По итогам первых 11 месяцев этого года импорт сельхозпродукции и продтоваров в Украину вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом-2020 и составил 6,9 миллиарда долларов.

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Украина больше всего покупала:

плоды

орехи и цедру

рыбу, ракообразные и моллюски

табак и изделия из него

какао-бобы, продукты из них, шоколад

масло

В структуре импорта этой категории товаров наибольший удельный вес заняли: Польша – 10,5%; Германия и Италия – по 6,9%; Турция – 6,1% и Индонезия – 4,3%.