Яйця виростуть у ціні

Експерти прогнозують, що найближчим часом яйця неприємно здивують покупців своєю ціною. Український клуб аграрного бізнесу повідомляє, що до новорічних свят ціна десятка яєць виросте на 8 – 14%.

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Відтак вже незабаром покупцям за десять яєць потрібно буде заплатити 38 – 40 гривень. Зараз середня ціна яєць – приблизно 35 гривень.

Яка причина подорожчання

Як стверджують аналітики, подорожчання яєць – це явище, яке спостерігається кожної зміни сезону. Коли наступають похолодання, то суттєво зменшують пропозицію господарства населення, а вони забезпечують до 50% від загального обсягу виробництва яєць в Україні.

Зменшення пропозиції та настання святкового періоду – цілком логічні фактори для підняття цін. Після свят та з настанням весни ціна яєць має повернутися на попередній рівень.