Ціни на буряк поводяться не надто логічно. Ажіотажу серед покупців овоч не має, але його ціна росте вже впродовж тривалого часу.

Цікаво Український мед досягнув максимальної ціни, – виробник

Виробники, які підвищують ціну буряка, вказують на обмежену пропозицію на ринку. Окрім того, показник валового збору овоча у поточному сезоні суттєво знизився.

Як показав моніторинг, лише з початку тижня ціна буряка зросла на цілих 17%. Кілограм овоча зараз коштує 6 – 8 гривень.

З такою ціною оптові компанії та роздрібні мережі не погоджуються, тому не закуповують великі партії буряка. Через це ринок фактично перебуває у стагнації.

Хоча ціна буряка виросла у порівнянні з минулим роком у понад 2 рази, виробники не збираються продавати овоч дешевше та залишають його у сховищі.