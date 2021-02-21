40 тонн з гектара: в Україні створили унікальну цибулю, яка не потребує поливу
Селекціонери з науково-дослідної станції "Маяк", що у Крутах, вивели сорт цибулі, який місяцями не втрачає товарного вигляду.
Джерело:Agronews
Як розповіли науковці, новий сорт називається "Чайка". Він створений із місцевих зразків, тому пристосований до наших широт та адаптивних факторів і, на відміну від голландських сортів, стійкий до шкідників і хвороб.
Цікаво Молоко з ячменю: унікальний продукт не поступається в смаку та поживності тваринному
Середня вага однієї цибулини становить близько 200-250 грам, а врожайність – 35-40 тонн з гектара, якщо не застосовувати полив.
Продукція зберігається 7-8 місяців, не втрачаючи товарних якостей, і лежить до нового врожаю. Ще один плюс сорту – невибагливість, адже його створювали з місцевих зразків.
Окрім ріпчастої цибулі, на дослідній станції вирощують та селекціонують і багаторічні сорти. Цей вид селекції з’явився відносно нещодавно і продиктований умовами ринку.
Поділитися новиною