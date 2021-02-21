Селекционеры из научно-исследовательской станции "Маяк", что в Крутах, вывели сорт лука, который месяцами не теряет товарного вида.

Как рассказали ученые, новый сорт называется "Чайка". Он создан из местных образцов, поэтому приспособлен к нашим широтам и адаптивным факторам и, в отличие от голландских сортов, устойчив к вредителям и болезням.

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Средний вес одной луковицы составляет около 200-250 грамм, а урожайность – 35-40 тонн с гектара, если не применять полив.

Продукция хранится 7-8 месяцев, не теряя товарных качеств, и лежит до нового урожая. Еще один плюс сорта – неприхотливость, ведь его создавали из местных образцов.

Кроме репчатого лука, на опытной станции выращивают и селекционируют и многолетние сорта. Этот вид селекции появился относительно недавно и продиктован условиями рынка.

В Германии селекционерам удалось вывести картофель с низким уровнем углеводов, который вызвал настоящий ажиотаж среди сторонников здорового образа жизни. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Уникальные сорта фитнес-картофеля вывели в Германии".