40 тонн с гектара: в Украине создали уникальный лук, который не нуждается в поливе
Селекционеры из научно-исследовательской станции "Маяк", что в Крутах, вывели сорт лука, который месяцами не теряет товарного вида.
Источник:Agronews
Как рассказали ученые, новый сорт называется "Чайка". Он создан из местных образцов, поэтому приспособлен к нашим широтам и адаптивным факторам и, в отличие от голландских сортов, устойчив к вредителям и болезням.
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Средний вес одной луковицы составляет около 200-250 грамм, а урожайность – 35-40 тонн с гектара, если не применять полив.
Продукция хранится 7-8 месяцев, не теряя товарных качеств, и лежит до нового урожая. Еще один плюс сорта – неприхотливость, ведь его создавали из местных образцов.
Кроме репчатого лука, на опытной станции выращивают и селекционируют и многолетние сорта. Этот вид селекции появился относительно недавно и продиктован условиями рынка.
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