Ціна яєць зросте

Ціну яєць зазвичай формує сезонність. Зимою, а тим паче у святковий період показник зростає. Прогнозована ціна за десяток – на рівні 40 гривень.

До теми BASF Agricultural Solutions виступив спонсором Online Seed Forum-2021

Втім, свята – наразі не єдиний фактор подорожчання яєць. Річ у тому, що зростання цін на електроенергію, яка через обігрів приміщень з птахами є основою виробництва, змушують виробників зменшувати об'єми. Ріст попиту та падіння пропозиції – ситуація, яка гарантовано спровокує ріст ціни.

Якщо ціна на електрику не знизиться, ціна десяти яєць виросте до 50 гривень, але немає жодних гарантій, що показник не буде рости й надалі.

Зараз у мережах супермаркетів яйця коштують на рівні 30 гривень/десяток. Ріст ціни почнеться на початку грудня.