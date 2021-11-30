Цена яиц вырастет

Цена яиц обычно формирует сезонность. Зимой, а тем более в праздничный период показатель растет. Прогнозируемая цена за десяток – на уровне 40 гривен.

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Впрочем, праздники – пока не единственный фактор удорожания яиц. Дело в том, что рост цен на электроэнергию, которая из-за обогрева помещений с птицами является основой производства, заставляют производителей уменьшать объемы. Рост спроса и падение предложения – ситуация, которая гарантированно спровоцирует рост цены.

Если цена на электричество не снизится, цена десяти яиц вырастет до 50 гривен, но нет никаких гарантий, что показатель не будет расти и дальше.

Сейчас в сетях супермаркетов яйца стоят на уровне 30 гривен/десяток. Рост цены начнется в начале декабря.