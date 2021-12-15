6-річна дівчинка стала наймолодшою сертифікованою фермеркою: фото малої професіоналки

Маленька дівчинка з США присвячує себе улюбленій справі змалечку. Вже у 6 років дитина стала професійною фермеркою.

Кендалл Рей Джонсон, якій нещодавно виповнилося 6 років, живе в Атланті, почала вирощувати рослини чи не з пелюшок. Її захоплення не лишилося непоміченим – губернатор штату Джорджія видав їй сертифікат, який підтверджує, що вона – фермерка з акредитацією.

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Кендалл стала наймолодшою фермеркою у штаті.

Що відомо про справу Кендалл Про вирощування їжі дівчинка дізналася від своєї прабабуся, яка навчила Кендалл саджати паростки. Спочатку мала ентузіастка доглядала за маленькою територією в саду, проте зараз вже має великий город на задньому подвір’ї.

Дівчинка стала наймолодшою фермеркою в штаті / Фото aGROWKulture

Ферма Кендалл перетворилася на успішний бізнес – до маленької садівниці приїжджають клієнти з усього штату. Справу дівчинки назвали aGROWKulture.

На сайті своєї ферми Кендалл не тільки показує свої продукти, але і пропонує заводити нових друзів, створювати нове та надихати інших дітей.

Ми хочемо, щоб вона процвітала та отримувала задоволення від того, що вона робить,

– сказала мати Кендалл, Урсула Джонсон.

Кендалл створила свій бізнес / Фото aGROWKulture

Щомісяця дівчинка проводить садівничий клуб, щоб поширювати обізнаність про сільське господарство, а учасники допомагають їй садити та збирати продукти з її ферми. Кендалл також виступала на кількох пресконференціях від імені молодих фермерів регіону. Її зусилля допомогли зібрати 85 тисяч доларів на благодійність.

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Наступна мета фермерки — зібрати 10 тисяч доларів на будівництво сільськогосподарської наукової лабораторії просто неба, де буде місце для компостування та навчальний простір для дітей.

Кендалл збирає кошти на благодійність / Фото aGROWKulture

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